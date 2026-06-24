L’auto si ribalta, conducente d’urgenza in ospedale

L'auto condotta da un 65enne si è ribaltata ad Albese con Cassano. Il conducente è stato portato all'ospedale Sant'Anna

L’automobile si è ribaltata e il conducente è stato portato d’urgenza in ospedale

Il sinistro

L’incidente si è verificato martedì pomeriggio, poco prima delle 16 ad Albese con Cassano, lungo viale Lombardia. Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobile guidata da un 65enne si è ribaltata, finendo la sua corsa su un lato.

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estricare l’automobilista da una vettura ribaltata sulla sede stradale.

Dopo le prime cure direttamente sul posto, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Sant’Anna.