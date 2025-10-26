L’auto si ribalta più volte, gravemente ferito un ventenne

Drammatico incidente nella notte tra domenica e lunedì a Erba dove un’auto si è ribaltata più volte: tre feriti, tra cui un ventenne in gravi condizioni

Il sinistro

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 3 di notte lungo via Cantù, a Erba. Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobile con a bordo tre persone si è ribaltata più volte fino a quando non si è fermata su un lato

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e due automediche, oltre all’elisoccorso, ai Carabinieri della Compagnia di Como e ai Vigili del Fuoco.

Malgrado l’auto fosse ridotta a un ammasso di lamiere, nell’abitacolo le persone non sono risultate incastrate

Tre le persone ferite: una ragazza di 20 anni e due ragazzi, rispettivamente, di 23 e di 24 anni. Dopo aver prestato le prime cure direttamente sul posto la 20enne è stata portata in elicottero a Varese, i due ragazzi all’ospedale di Lecco e al Sant’Anna. Uno dei due è in gravi condizioni