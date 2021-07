L'auto sta per prendere fuoco, giovane di Villa Guardia salvata da un passante

L'auto sta per prendere fuoco, giovane di Villa Guardia salvata nel Milanese da un passante.

Un racconto che fa venire i brividi quello fatto a PrimaMilanoOvest.it da Marco Piovan, 57enne di Arluno, nel Milanese, che nel tardo pomeriggio di lunedì ha salvato la vita a una giovane di Villa Guardia che in seguito a un malore ha sbandato e con la sua auto è finita contro un albero ad Arluno.

"Stavo rientrando da vari appuntamenti di lavoro verso le 19 quando ho notato la macchina già incidentata in mezzo alla boscaglia, in fumo e con una ragazza dentro che avrà avuto tra i 25 e i 30 anni – racconta Piovan – Sono sceso al volo dalla mia auto e mi sono avvicinato. Mi ha raccontato di aver avuto un malore, non mangiava da tutto il giorno e faticava a scendere da sola dall’abitacolo. In seguito all’impatto si era fatta molto male alle gambe e non poteva muoversi liberamente. Così l’ho presa con me e ho fatto circa 15 metri, per poi adagiarla sul ciglio della strada. In tutto questo, nel giro di tre minuti, la sua auto è andata in fiamme".