L'auto urta la ringhiera e si ribalta

Prima l'auto ha urtato la ringhiera, poi ha preso il volo, finendo la sua corsa ribaltata

L'incidente

Il sinistro si è verificato a Carate Urio in Via Santa Marta. Una vettura in transito, guidata da una donna di 46 anni, ha urtato una ringhiera di una abitazione privata, causando una incredibile carambola: l'auto, infatti, ha preso il volo, ribaltandosi e fermandosi contro due autovetture parcheggiate. Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e una ambulanza per prestare soccorso alla 46enne che fortunatamente non ha riportato gravi ferite.