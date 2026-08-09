Lavatoio comunale riqualificato grazie alla sinergia tra Comune e volontari

Il lavatoio comunale di Asso riqualificato grazie alla sinergia tra Comune e volontari. Lo spazio è stato pulito e riverniciato.
Nuovo volto per il lavatoio
Un intervento semplice, ma dal grande valore, perché racconta ciò che può nascere quando Comune, associazioni e cittadini lavorano insieme. Il Comune ha fornito i materiali necessari, mentre volontari delle associazioni assesi hanno messo a disposizione tempo ed energie, occupandosi della pulizia e della riverniciatura del lavatoio comunale.
Preziosa riqualifica
Un altro spazio del paese torna così più curato, ordinato e accogliente.
“È questo il senso della collaborazione: ciascuno fa la propria parte, con concretezza, per il bene della comunità – il messaggio dalla maggioranza – Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato. Insieme possiamo prenderci cura di Asso, un intervento alla volta. Valorizzare luoghi come il nostro lavatoio significa custodire la memoria di Asso e, allo stesso tempo, farli tornare a vivere attraverso la cultura e la socialità”.