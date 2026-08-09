Lavatoio comunale riqualificato grazie alla sinergia tra Comune e volontari

Lo spazio è stato pulito e riverniciato.

Il lavatoio comunale di Asso riqualificato grazie alla sinergia tra Comune e volontari. Lo spazio è stato pulito e riverniciato.

Nuovo volto per il lavatoio

Un intervento semplice, ma dal grande valore, perché racconta ciò che può nascere quando Comune, associazioni e cittadini lavorano insieme. Il Comune ha fornito i materiali necessari, mentre volontari delle associazioni assesi hanno messo a disposizione tempo ed energie, occupandosi della pulizia e della riverniciatura del lavatoio comunale.

Preziosa riqualifica