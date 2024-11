Lavoratore ferito gravemente cadendo da una pianta

Infortunio sul lavoro in Canton Ticino, ferito gravemente un 50enne residente in provincia di Como.

Caduta durante lavori di potatura di una pianta

Infortunio, come fa sapere la Polizia cantonale, avvenuto nella scorsa giornata, lunedì 25 novembre, poco dopo le 12, nel giardino di un'abitazione in via Belvedere a Bosco Luganese. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un 50enne cittadino residente nella provincia comasca è caduto da una pianta mentre stava eseguendo dei lavori di potatura.

L'ipotesi di un malore

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il lavoratore, forse a causa di un malore, è rimasto vittima di una caduta da un'altezza di un paio di metri, in prossimità dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

L'intervento dei soccorritori

Dopo aver ricevuto le prime cure, l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, purtroppo il lavoratore 50enne ha riportato gravi ferite.