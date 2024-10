Guardia di Finanza: verbalizzati tre esercenti per “lavoratori in nero”

Le operazioni della Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli per contrastare le violazioni in materia di lavoro sul territorio di Como e provincia.

Tre verbali della Guardia di Finanza per “lavoratori in nero"

Sono stati verbalizzati tre esercenti per aver impiegato 2 “lavoratori in nero” di nazionalità russa e italiana e un lavoratore irregolare sempre nazionalità italiana. Questi ultimi, lavorando in assenza di regolare contratto di assunzione, non vedono riconosciuta alcuna copertura previdenziale e assicurativa, con gravissime ripercussioni sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti pensionistici, sia sulle garanzie in materia di sicurezza sul lavoro.

Sospensione dell'attività

Per un bar di Lomazzo è stato richiesto, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di svolgimento dell’attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento sospensivo sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a pagare le sanzioni previste e a sanare la posizione dei lavoratori irregolari.

Inoltre, nel corso degli ordinari servizi di istituto in materia di controlli strumentali, sono stati elevati dieci verbali irregolari per mancata memorizzazione dei corrispettivi.

Fionde e bersagli sequestrati

In un centro commerciale sono stati inoltre sequestrate alcune decine di fionde e bersagli completi di freccette metalliche,non conformi alla vigente normativa, in quanto privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

In merito, si ricorda che, ai sensi del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e del Reg. UE 1169/2011, i prodotti commercializzati sul territorio italiano devono riportare obbligatoriamente, in lingua italiana sull’etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo, le indicazioni relative:

alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

al nome/ragione sociale/marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;

all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose, all'ambiente;

ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto;

alle istruzioni, e alle eventuali precauzioni e destinazione d'uso, se utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto.

La violazione della normativa prevede sanzioni amministrative che vanno dai 1.500 a quasi 30.000 euro.