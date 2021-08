Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme anti Covid: attività sospesa per sette giorni e sanzione di 1.500 euro per La Limonaia

Lavoratori in nero e mancato rispetto delle norme anti Covid: sospensione delle attività per sette giorni e sanzione di 1.500 euro per la Limonaia.

A seguito del controllo effettuato dal personale della Polizia di Stato il 30 luglio presso La Limonaia di Merone e della segnalazione all'autorità amministrativa riguardo l'esercizio abusivo di sala da ballo, il sindaco di Merone Giovanni Vanossi ha adottato i provvedimenti di competenza specifica e ha sanzionato i titolari dell'esercizio con la sanzione amministrativa di 1.500 euro e con il provvedimento accessorio della sospensione della licenza per sette giorni.

L'esito del controllo da parte della Polizia di Stato aveva portato alla chiusura del locale per tre giorni poiché era stata violata la normativa anti Covid che non consente il ballo né all'aperto, né al chiuso. Inoltre, i successivi accertamenti avevano consentito di appurare che il locale non è autorizzato per l'esercizio di pubblico spettacolo: da qui la segnalazione al sindaco e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori. Per maggiore chiarezza, si evidenzia che l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo è soggetto a una normativa particolare e i locali destinati al ballo devono essere oggetto di sopralluogo da parte di una specifica commissione, proprio per verificare la presenza di tutte le misure previste dalla legge per garantire la tutela dei clienti. Prosegue l'attività di controllo della Polizia di Stato rivolta a verificare il rispetto delle leggi per la tutela dei consumatori.