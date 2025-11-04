Lavoratori in nero, sanzionati cinque titolari di attività

Lavoratori in nero, sanzionate cinque attività tra Appiano Gentile, Como e Turate.

Lavoratori in nero, i controlli

Le attività ispettive hanno inoltre consentito di verbalizzare cinque datori di lavoro del settore alimentare, nei comuni di Como, Appiano Gentile e Turate, per aver impiegato sette lavoratori “in nero”. Ai cinque datori di lavoro sono state elevate sanzioni comprese, nel complesso, tra un minimo di 13.650 euro e un massimo di 81.900 euro. Per tre dei cinque esercizi commerciali è stato richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10% dei lavoratori presenti sul luogo di svolgimento dell’attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Nessuna copertura previdenziale

I lavoratori, in assenza di regolare contratto di assunzione, non vedono riconosciuta alcuna copertura

previdenziale e assicurativa, con ripercussioni sia sulle legittime aspettative di maturazione dei requisiti

pensionistici, sia sulle garanzie in materia di sicurezza sul lavoro. Infine, nell’ambito di ulteriori e autonomi interventi condotti a contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle hanno elevato 10 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici in Como, nell’Olgiatese e nella zona dell’Alto Lago.

Monitoraggio del territorio

Nel fine settimana appena trascorso, inoltre, il Comando provinciale della Guardia di finanza di Como ha disposto l’impiego di 35 pattuglie e complessivamente 74 militari nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto all’illegalità economico finanziaria nella provincia lariana. All’esito delle attività di servizio sono stati controllati 145 veicoli e 197 persone. Tra queste, cinque soggetti nell’erbese sono stati trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente e sono stati segnalati alla locale Prefettura. Per uno di loro, sorpreso alla guida di un’autovettura, è scattata anche la sospensione della patente.