Lavori al collettore, chiude la strada provinciale di Drezzo

Lavori al collettore fognario, chiude la strada provinciale 18 di Drezzo.

Dal primo settembre al via i lavori al collettore

Per permettere la realizzazione del nuovo collettore fognario nel Comune di Uggiate Trevano, a partire da giovedì primo settembre, verrà chiusa la Sto arrivando! 18 di Drezzo, nel tratto compreso tra via IV Novembre e la rotatoria tra via Don Sturzo e via Vittorio Veneto.

Il cantiere di "Como Acqua", aperto nel mese di giugno nei pressi del campo sportivo comunale, finalizzato a eliminare gli sversamenti di acque reflue nella cosiddetta Roggia Mariunda, sta per entrare nella fase più delicata. L’intervento - beneficiario anche di un contributo di Regione Lombardia - prevede la realizzazione di due nuovi collettori fognari delle acque miste e bianche, oltre che la sostituzione integrale delle reti di distribuzione dell’acqua potabile. I lavori, sebbene siano risultati impattanti sotto il profilo viabilistico, sono fondamentali per il territorio di Uggiate Trevano e, una volta ultimati, risolveranno una storica criticità del sistema fognario a servizio del centro abitato, apportando nel contempo l’efficientamento della rete acquedottistica.

Tutti i residenti della zona, a partire dal prossimo primo settembre, dovranno pertanto rispettare la nuova viabilità temporanea, seguendo le indicazioni riportate nell’apposita cartellonistica che li inviterà a seguire i percorsi alternativi.