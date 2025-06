Lavori alla rete fognaria, cambia la viabilità

Lavori urgenti alla rete fognaria di Inverigo, da lunedì 16 giugno ci saranno dei cambi alla viabilità.

Lavori alla rete fognaria

Cominceranno lunedì 16 giugno i lavori alla rete fognaria. Alcune strade saranno chiuse a fasi alterne fino all'8 agosto per consentire i lavori. La prima chiusura sarà in via degli Alpini tutto il giorno dal 16 al 29 giugno. Sarà consentito l’accesso pedonale alla stazione e alle abitazioni in via della Vittoria. Dal 30 giugno al 20 luglio la chiusura sarà in via General Cantore, da via degli Alpini a piazza Foscolo, con il flusso veicolare garantito su via XXV Aprile e via al Gigante.

Chiusure e modifiche alla viabilità

Dal 21 luglio al 3 agosto è invece prevista la chiusura in piazza Ugo Foscolo, con il flusso veicolare che sarà garantito su via XXV Aprile, via Cantore, via Filippo Meda e via al Gigante. La quarta fase riguarda invece via degli Alpini, con la chiusura dalle 8 alle 18, dal 4 all’8 agosto. I residenti dovranno lasciare le auto fuori dalle aree interessate dai lavori. Saranno presenti segnaletica e indicazioni per garantire sicurezza e viabilità.