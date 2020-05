Lavori alla rete gas: senso unico alternato in via Volta

Ci sarà anche il divieto di transito in via Parini.

Scavo all’intersezione tra via Volta e via Parini

Si sono resi necessari lavori alla rete gas canzese e per questo motivo saranno impegnati parte della carreggiata di via Volta e l’accesso di via Parini. Il cantiere rimarrà aperto fino alle 24 del prossimo 20 maggio, condizioni meteorologiche permettendo.

Viabilità temporaneamente modificata

Sulla via Volta, in prossimità dell’area di cantiere, è stato istituito un senso unico alternato, regolamentato mediante impianto semaforico, funzionante in via continuativa nell’arco delle 24 ore giornaliere e per tutta la durata dell’intervento. Il tratto di via Parini, compreso tra via Volta e via Pelliccione, è chiuso al traffico pedonale e veicolare. Per i soli frontisti sarà consentito, usando la massima cautela e ogni accorgimento utile a evitare pericoli alla circolazione, percorrere il tratto in senso contrario a quello attualmente stabilito.