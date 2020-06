Lavori alla rete idrica di Alzate, domani, 3 giugno 2020, il servizio sarà sospeso per alcune ore in via Papa Giovanni Paolo XXIII.

Lavori alla rete idrica di Alzate, servizio sospeso in via Giovanni Paolo XXIII

Lo ha comunicato la società Como Acqua, che per domani, mercoledì 3 giugno, ha in programma alcuni interventi alla rete idrica. Nello specifico, saranno eseguiti alcuni interventi di manutenzione. Per questo motivo, la rete idrica potrà subire cali di pressione o interruzione nella mattinata, tra le 8 e le 13 circa (e comunque fino a fine intervento) nella zona di via Giovanni Paolo XXIII all’altezza del civico 202 e limitrofe.