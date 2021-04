Lavori alla rete idrica e al gas: viabilità modificata a Canzo

Gli interventi si svolgeranno domani, lunedì 26 aprile, e martedì 27.

Si parte con via Meda

Lavori in corso in paese. E qualche disagio per la viabilità. Domani, lunedì 26 aprile, sarà vietato il transito in via Meda a causa di un intervento sulla rete idrica, all’altezza del civico 15. Il divieto sarà in vigore per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 18. Indicazioni per gli automobilisti saranno posizionati nelle vie Sombico e Lunate, vie Meda e San Francesco, vie Sombico e Paradiso e nel tratto di via Castello compreso tra via Sombico e via De Gasperi.

Cantiere anche in via Rimembranze

Senso unico alternato, invece, in via Rimembranze sia domani, lunedì 26 aprile, che dopo, martedì 27. In corrispondenza del civico 3, sarà istituito un senso unico con la presenza di movieri. Il cambiamento temporaneo di viabilità sarà dovuto a un intervento relativo al rifacimento di una presa del gas.