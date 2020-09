Lavori Comocalor: il cantiere riparte nel fine settimana.

A inizio settimana c’è stato un grande trambusto in via del Lavoro dove un cantiere di Comocalor ha mandato in crisi la viabilità cittadina. Tanto è vero che il Comune lo ha prontamente sospeso per riprogrammarlo.

“I lavori di Comocalor riprenderanno a partire da venerdì sera, 4 settembre 2020, e saranno concentrati durante il prossimo fine settimana senza interruzioni, come concordato tra l’azienda e il Comune, in modo da limitare quanto possibile i disagi alla circolazione” fanno sapere ora da Palazzo Cernezzi.

“Dalle ore 20 di venerdì 4 settembre alle ore 6 di lunedì 7 settembre sarà necessaria la chiusura del viadotto dei Lavatoi in entrambe le direzioni nel tratto fra via Canturina e via del Lavoro; il transito sul viadotto resterà regolare fra via Canturina e via Oltrecolle” conclude la nota del Comune.