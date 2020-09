La viabilità ritorna alla normalità a Ponte Lambro. Giusto in tempo per l’inizio delle lezioni di lunedì. I lavori di via Volta sono stati completati e la «rivoluzione» viabilistica si è risolta senza causare disagi per la ripresa delle scuole.

Lavori conclusi in via Volta: sospiro di sollievo per le famiglie

“Per noi il 14 settembre era la data cruciale. Con l’azienda che ha eseguito le opere avevamo chiesto espressamente la possibilità di garantire la chiusura del cantiere entro l’avvio delle scuole, in modo da avere un flusso veicolare regolare”, spiega il sindaco, Ettore Pelucchi. Un sospiro di sollievo per i genitori che da lunedì accompagneranno i figli a scuola.

