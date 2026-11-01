Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Lavori di asfaltatura notturna in viale Trieste a Olgiate Comasco.

Lavori notturni sulla strada statale

Il Comune annuncia l’intervento, che avrà inizio lunedì 2 novembre e proseguirà sino a venerdì 6 novembre. Il cantiere sarà operativo in orario notturno.

L’asfaltatura: il tratto interessato

Per consentire i lavori di fresatura e asfaltatura del manto stradale, sarà istituita una chiusura temporanea di viale Trieste (strada statale 342), in entrambi i sensi di marcia, dalle 20 alle 6. Il tratto interessato: dalla rotatoria con via Nuova Varesina all’intersezione con via San Giovanni Bosco. Il transito sarà consentito, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, ai residenti frontisti e ai mezzi di Polizia e soccorso. “Si invita a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a seguire gli itinerari alternativi indicati”, precisa una nota di Palazzo Volta, scusandosi per gli eventuali disagi e ringraziando i cittadini per la collaborazione.

L’avviso

Il programma dei lavori potrà subire variazioni per motivi tecnici o condizioni meteorologiche. La chiusura, quindi, resterà in vigore fino al completamento degli interventi.