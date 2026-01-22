Lavori di manutenzione degli impianti: disposta la chiusura della galleria

Pusiano, disposta la chiusura della galleria per lavori di manutenzione degli impianti. La decisione presa dalla Provincia attraverso un’ordinanza.

Galleria chiusa nella notte tra venerdì e sabato

Per eseguire interventi finalizzati alla manutenzione degli impianti tecnologici, antincendio e di segnalazione lungo la galleria di Pusiano, è stata disposta la chiusura totale al transito veicolare della galleria stessa, in entrambi i sensi di marcia, nella notte tra venerdì 23 gennaio e sabato 24, più precisamente dalle 21 di venerdì alle 5 di sabato. Un intervento volto a garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Disposizione della Provincia

La decisione è stata presa dalla Provincia con un’ordinanza. L’impresa esecutrice dovrà provvedere alla predisposizione della segnaletica adeguata e alla indicazione puntuale della viabilità alternativa sia a monte che a valle e anche lungo le vie limitrofe all’area di intervento. Se l’intervento dovesse terminare prima del previsto, l’impresa è tenuta a riaprire la strada nel più breve tempo possibile.