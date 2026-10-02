Lavori di manutenzione lungo la SP40 a Canzo, scatta il senso unico alternato

Cambio viabilistico in corso lungo la SP 40 Arosio-Canzo sul territorio del Comune di Canzo.
Le modifiche da lunedì
Per consentire infatti interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, la Provincia di Como ha annunciato che a partire da lunedì 5 ottobre verrà istituito il senso unico alternato lungo la provinciale.
Lavori fino al 15 ottobre
La circolazione lungo la strada sarà dunque regolata da impianto semaforico di cantiere fino al 15 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, per tratti di lunghezza non superiore a 100 metri.