A partire da martedì 1 settembre Anas (Gruppo Fs Italiane) eseguirà lavori di manutenzione programmata all’interno della galleria “Cernobbio”, sulla strada statale 340 “Regina”, nei comuni di Cernobbio e Moltrasio, il completamento dei lavori è previsto entro il 10 settembre.

Lavori di manutenzione nella galleria Cernobbio sulla Regina

Per consentire l’esecuzione degli interventi, la galleria sarà chiusa al traffico esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 5:30 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto. In orario diurno, nel tratto interessato dal cantiere sarà temporaneamente in vigore il limite massimo di velocità a 50 km/h, con interdizione al traffico di due piazzole di sosta.