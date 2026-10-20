Lavori di riqualificazione e riasfaltatura: il parcheggio chiude

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Lavori di riqualificazione, riasfaltatura e rifacimento del parcheggio a Merone. L’area di sosta chiude: divieto di transito e di sosta, ma allestiti parcheggi alternativi.

Chiusura temporanea del parcheggio

Chiusura del parcheggio di via Aldo Moro per consentire i lavori di riqualificazione, riasfaltatura e rifacimento della segnaletica stradale. L’Amministrazione ha comunicato che il parcheggio pubblico di via Aldo Moro, adiacente alla scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”, resterà completamente chiuso: dalle 8 di giovedì 22 ottobre alle 18 di sabato 24.

Transito e sosta vietata

Durante questo periodo saranno vietati il transito e la sosta dei veicoli su tutta l’area, con rimozione forzata. Il divieto sarà in vigore anche nelle ore notturne e potrà essere prorogato fino al termine dei lavori in caso di condizioni meteorologiche avverse o necessità di cantiere. Per limitare i disagi, saranno utilizzabili: il piazzale d’ingresso della scuola secondaria “Aldo Moro”; il parcheggio di via Crispi, antistante la scuola primaria “Mons. A. Pirovano”; il parcheggio del palazzetto dello sport, in via De Gasperi.

Garantito l’ingresso a scuola

Sarà predisposto un percorso pedonale protetto per consentire l’accesso in sicurezza alla scuola secondaria “Aldo Moro” e alla scuola dell’infanzia “Zaffiro Isacco”. L’Amministrazione invita i cittadini, i genitori e il personale scolastico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo i propri spostamenti. Gli interventi consentiranno di migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro dell’area pubblica.