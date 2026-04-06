Lavori in biblioteca: via la siepe e non solo

L'obiettivo è rendere la struttura più moderna e fruibile.

Ad Inverigo lavori in corso in biblioteca: via la siepe, ma non solo. Tutto per rendere la struttura più moderna e fruibile.

Interventi in biblioteca

Lavori in biblioteca: l’ingresso è temporaneamente chiuso per rimuovere la siepe, ma non solo. A spiegare il tutto è l’assessore alla Cultura, Barbara Magni:

“Si tratta di un progetto di igiene ambientale: la cosa più importante che ci premeva era eliminare la siepe che era danneggiata, anche per rendere più visibile la struttura della biblioteca – spiega – La struttura è stata oggetto di ristrutturazione e sta funzionando molto bene. Ho recentemente partecipato ad un incontro con l’ambito di Monza e sono stata molto contenta di sapere che la nostra biblioteca sta avendo un ottimo riscontro”.

Uno spazio più moderno e fruibile

In programma è previsto un intervento più amplio in tutta l’area aperta e lo stesso intervento sarà fatto anche nell’area interna al parco:

“Si creerà uno spazio più ordinato e consono. Con isole e panchine – sottolinea Magni – Un progetto molto bello, che è in fase di valorizzazione e valutazione. Parte di questo progetto si estenderà sull’altra parte di recinzione, quella che guarda la scuola, di modo che andremo anche a mettere in sicurezza e sanificare quella parte di siepe che ormai non ha più senso d’esistere”.

La struttura sarà inoltre dotata di uno schermo digitale.

“Una volta tolta la siepe gli utenti avranno maggiore visibilità e i fruitori della biblioteca avranno modo di vedere gli eventi e gli appuntamenti in programma. Stiamo cercando di rendere tutti questi spazi più moderni e fruibili, con l’aiuto della digitalizzazione”.

I lavori nel frattempo avanzano e l’ingresso principale resta temporaneamente chiuso: per entrare in biblioteca bisogna dunque utilizzare l’ingresso di via Don Luigi Sturzo, tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.