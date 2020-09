Lavori in corso a Lurate Caccivio: senso unico alternato

Lavori in corso sulla strada provinciale 24 che unisce Villa Guardia ad Appiano Gentile.

Lavori in corso fino al 3 ottobre

Da questa sera, mercoledì 30 settembre, e fino al 3 ottobre, mezzi al lavoro per il rifacimento del manto stradale nei pressi dell’intersezione stradale tra la Sp24 di Appiano con la Sp25 Caccivio-Guanzate, sul territorio di Lurate Caccivio. Per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri nei pressi dell’intersezione, nella fascia oraria dalle 20 alle 6 per il periodo compreso dal giorno 30 settembre 2020 al giorno 3 ottobre 2020.