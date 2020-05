Lavori in corso al parco di Novedrate: presto giochi nuovi per i bimbi

Lavori in corso al parco di Novedrate: stanno arrivando i nuovi giochi per i bambini.

La quarantena a causa del coronavirus non ha fermato i lavori pubblici a Novedrate. In questi giorni infatti sono partiti i lavori al parchetto di via Monte Resegone. E’ in programma infatti la riqualificazione dell’area verde e la sistemazione del manto antiurto nell’area giochi per i bambini. Inoltre da programma verranno smontati i giochi vecchi e fatiscenti e nei prossimi giorni verranno allestiti quelli nuovi dove non appena sarà possibili i bambini potranno tornare a giocare.