Lavori in corso in via Martelletto, senso unico alternato

Lavori in corso in via Martelletto, a Cassina Rizzardi: l’intervento è cominciato all’inizio della settimana e proseguirà anche nei prossimi giorni.

Lungo il tratto stradale in questione sarà posizionato un nuovo manto d’asfalto. Le operazioni si sono rese necessarie per migliorare la viabilità lungo la strada in questione.

Senso unico alternato

Ancora per qualche giorno, durante le ore diurne, ovvero dalle 8 alle 18, verrà istituito un senso unico alternato di circolazione, regolamentato da movieri o da un semaforo mobile in base all'avanzamento dei lavori. La presenza del cantiere, inevitabilmente, comporterà dei disagi alla circolazione. Questa situazione infatti, potrà causare inconvenienti e rallentamenti negli spostamenti quotidiani, con tutte le conseguenze che ne possono derivare. L’Amministrazione, guidata da Piergiorgio Bonino chiede collaborazione e pazienza ai cittadini e assicura che farà il possibile per limitare i disagi che inevitabilmente crea la presenza di un cantiere che verrà monitorato fino alla fine dei lavori in corso.