Lavori in corso sulla fognatura, stop al transito per un mese

Lavori in corso sulla fognatura in via San Giorgio, a Olgiate Comasco: stop alla viabilità per un mese.

Lavori in corso, strada chiusa

L’intervento, atteso, riguarda la necessità di effettuare lavori di spostamento di tubazione dell’acquedotto e delle linee elettriche in via San Giorgio. Si tratta di un intervento previsto da anni nell’ambito della convenzione per il programma integrato di intervento As2, per cui già è stata concretizzata la realizzazione del comparto di piazza Italia. Proprio per consentire i lavori sulla fognatura, la Polizia locale olgiatese ha predisposto un’ordinanza, firmata dal vicecomandante Valeria Giudici: stabilisce il divieto al transito veicolare dalla giornata di oggi sino a venerdì 19 febbraio e comunque sino a fine lavori per sopraggiunti motivi tecnici o atmosferici.

L’ordinanza

In via San Giorgio, quindi, a causa della presenza del cantiere, è entrato in vigore il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia. Inoltre, al civico 7 divieto di sosta con rimozione forzata sui 5 stalli di sosta. Come puntualizzato dall’apposita ordinanza, l’impresa Nuovo Spazio Srl, con sede in Olgiate Comasco, nella figura del responsabile di cantiere, ha la responsabilità di curare la posa di idonea segnaletica atta ad avvisare i cittadini della temporanea interruzione, nonché a garantirne l’incolumità.