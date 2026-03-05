Lavori in corso: ufficio postale ancora chiuso

A Caglio i lavori sono ancora in corso: l’ufficio postale è ancora chiuso e non è nota la data di riapertura.

Poste ancora chiuse

Poste ancora chiuse per lavori. Da mercoledì 25 febbraio l’ufficio postale di Caglio in piazza Vittorio Emanuele è ancora chiuso al pubblico. Un lungo intervento, la cui conclusione non è ancora nota.

“Le poste sono ancora chiuse e non mi è stata comunicata la data della riapertura”, sottolinea il sindaco Vittorio Molteni.

Servizi a Sormano

La speranza è che l’ufficio possa presto riaprire le proprie porte soprattutto per garantire il servizio alla cittadinanza e in particolare ai più anziani, ma nel frattempo i residenti a Caglio sono stati invitati ad usufruire dei servizi postali di Sormano. L’ufficio di via Trento e Trieste è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Qui è possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza. A comunicare l’apertura delle poste di Caglio sarà Poste Italiane, che già tra dicembre 2024 e gennaio 2025 aveva visto un completo restyling con il rinnovo del layout dell’ufficio con nuovi arredi, nuove postazioni ergonomiche ribassate per poter meglio accogliere i clienti.