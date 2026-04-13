Lavori in vista nei due uffici postali: fanno parte del progetto Polis

Obiettivo è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Bellagio da mercoledì 22 aprile e Pusiano da martedì 28 aprile, saranno interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Interventi di ammodernamento

Le sedi, infatti, rientrano in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro paese e il superamento del digital divide. In particolare, i lavori presso gli uffici postali comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti.

Novità con la riapertura

Alla riapertura sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto. Durante il periodo dei lavori che termineranno salvo ulteriori comunicazioni, entro la fine del mese di maggio per l’ufficio di Bellagio e la prima settimana di giugno per l’ufficio di Pusiano, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi: