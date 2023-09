Lavori per il posizionamento della fibra ottica: senso unico alternato a Montorfano

A Montorfano si posiziona la fibra ottica: attenzione alle modifiche viabilistiche lungo la SP 28.

E' stata emessa in queste ore una ordinanza provinciale allo scopo di regolamentare il traffico lungo la SP 28 Luisago-Senna-Lipomo allo scopo di posizionare la fibra ottica nel Comune di Montorfano. Nello specifico, i provvedimenti viabilistici saranno in vigore nella giornata di domani, giovedì 28 settembre, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza. In particolare sarà indispensabile il restringimento della carreggiata con consequenziale istituzione di senso unico alternato dei flussi di traffico gestiti mediante movieri.

Per questo motivo l'ordinanza provinciale ha istituito, per motivi d’incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, il senso unico alternato regolato mediante due movieri lungo la S.P. 28 Luisago – Senna – Lipomo, in Comune di Montorfano, lungo Via Cantù, all’altezza dell’accesso del Golf Villa D’Este. I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 16:30 di domani, giovedì 28 settembre.