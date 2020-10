Lavori sulla SP 42 Caslino-Pusiano: attenzione alla chiusura

Chiusura totale del traffico nei prossimi giorni sulla SP 42 Caslino- Pusiano, all’altezza del Comune di Castelmarte a causa di lavori in corso.

Chiusura SP 42: ecco quando

Chiusura totale al traffico per la S.P. 42 Caslino – Pusiano nel Comune di Castelmarte. Per consentire l’esecuzione urgente di opere di asfaltatura, la circolazione lungo la strada provinciale non sarà possibile nelle giornate del 06, 07 e 08 ottobre 2020 dalle 9 alle 17.