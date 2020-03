L’azienda Holcim sostiene i lavoratori con una polizza assicurativa in caso di contagio da Covid-19

Holcim, azienda di Merone, sostiene la comunità in questo complesso periodo d’emergenza.

L’azienda Holcim sostiene i lavoratori con una polizza assicurativa

Per sostenere i lavoratori: “Abbiamo sempre supportato le comunità delle aree in cui operiamo attraverso diverse iniziative in linea con il nostro forte impegno in ambito di responsabilità sociale. Ora, in questo momento molto difficile che influenza la nostra vita quotidiana, ci sentiamo ancora più responsabili della salute e della sicurezza delle nostre persone e delle persone che vivono nei comuni limitrofi alle nostre sedi produttive. Alle varie azioni intraprese sin dall’inizio a tutela dei lavoratori, abbiamo pertanto aggiunto qualche settimana fa anche una polizza assicurativa che offre assistenza a tutti i nostri dipendenti in caso di contagio e ricovero da Covid-19“, si legge in una nota apparsa sul sito dell’azienda.

Sostegno all’ospedale di Erba

“Per quanto riguarda le comunità, abbiamo scelto di destinare le risorse disponibili alle aree in cui siamo più coinvolti. Abbiamo dato un contributo all’ ospedale di Erba che ha predisposto e sta potenziando un reparto COVID -19, agli ospedali comaschi attraverso un fondo creato da Confindustria Como cui siamo associati e poi agli ospedali del lecchese attraverso Fondazione Comunitaria Lecchese ong e del varesotto tramite ASST Settelaghi. Abbiamo inoltre risposto alle richieste di mascherine dove e come potevamo”, scrivono.

“Una goccia nel mare per superare questa emergenza”

“Speriamo che il nostro sostegno, seppur una goccia nel mare possano contribuire a superare il prima possibile questa emergenza. Voglio inoltre ringraziare tutti i collaboratori per la forza, l’impegno e il coraggio con cui hanno affrontato e stanno affrontando questa difficile situazione” dichiara il Country Manager di Holcim Italia, Lucio Greco.