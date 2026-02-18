Le analisi Ats sul caso mensa a Valmorea: “Nessun rischio”

Le analisi Ats confermano che i pasti serviti alla primaria di Valmorea erano sicuri e non rappresentavano alcun rischio per la salute.

Gli esiti di Ats

Dopo l’allarme scatenato lo scorso mercoledì 21 gennaio alla scuola primaria di Valmorea e in altri plessi del territorio, arrivano i risultati delle analisi Ats sul campione di carne servito quel giorno.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Valmorea, Giampiero Pandiani, le analisi sono risultate negative: “Tutto a posto – le parole del primo cittadino – Probabilmente il cibo si sarà deteriorato durante il trasporto, come evidenziato anche dalle analisi dell’azienda. Questo conferma che non c’era alcun rischio per la salute: anche se gli alunni lo avessero consumato, non sarebbe successo nulla di grave”.

I genitori saranno informati

Nelle prossime ore, il primo cittadino invierà una lettera informativa ai genitori per comunicare ufficialmente i risultati. La ditta appaltatrice “Markas” continua, nel frattempo, le procedure correttive per garantire la qualità e la sicurezza del servizio mensa.