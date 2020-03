LE EDICOLE SONO APERTE – Oggi Giornale di Cantù, Erba e Olgiate con uno speciale sul Coronavirus in provincia di Como

Troppo importante informare, anche, o forse soprattutto, in un periodo come quello che stiamo vivendo. Per questo il Governo tra gli esercizi commerciali da tenere aperti ha inserito le nostre amate edicole.

Le edicole sono aperte: venite a comprare i nostri settimanali

Nello scrivere questa edizione decisamente particolare abbiamo messo la passione e la professionalità di sempre. Abbiamo verificato con accuratezza i numeri dei contagiati, sentito i sindaci e gli ospedali per fare il punto della situazione. Raccontato storie di speranza e allo stesso tempo analizzato i dati in maniera oggettiva.

Unendoci al grido di speranza che arriva un po’ da tutto Italia, abbiamo voluto dire “Andrà tutto bene“. Sarà questo il primo messaggio che vedrete aprendo il nostro speciale che troverete in edicola da oggi, sabato 14 marzo 2020, su Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate. Per chi invece resterà a casa, perché senza impellenti necessità di uscire, vi ricordiamo che è possibile acquistare i nostri settimanali anche in versione digitale.

Buona lettura!

