Le firme, la camminata di protesta, la scelta di mobilitarsi ulteriormente contro l'impianto di biogas

Circa 600 persone coinvolte nella camminata di protesta contro il progetto di realizzazione di un impianto di biogas a Solbiate con Cagno e la mobilitazione continua.

La protesta

La manifestazione organizzata domenica 22 dicembre, in pieno clima natalizio, ha aggregato circa 600 persone. Iniziativa riuscita, proposta dal comitato che si oppone alla realizzazione di un impianto di biogas sul territorio comunale. "Un sentito grazie da parte del comitato cittadino - veicola la portavoce Silvia Alberici tramite l'apposita pagina social - per la bella e riuscita manifestazione di protesta. Eravamo circa 600 persone! Un NO all'impianto di biometano nel nostro territorio ben motivato e ragionato. Grazie alla presenza del consigliere regionale Angelo Orsenigo, dell'assessore regionale Alessandro Fermi, alla delegazione 5 Stelle di Como con Fabio Aleotti e alla lista "Insieme per Solbiate" che amministra il paese per la presenza. Abbiamo ottenuto un impegno da parte della Regione a colmare il vuoto normativo che impedisce ai cittadini di avere l'ultima parola sulla gestione dei propri territori, in particolare quando si tratta di questo tipo di progetti".