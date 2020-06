Le messe ai tempi del Coronavirus: le indicazioni della parrocchia di Cermenate

La celebrazione delle messe con la presenza dei fedeli è tornata in vigore solo da qualche settimana, ma c’è ancora molta confusione.

Ecco quindi che il parroco di Cermenate, don Luciano Larghi, ha messo nero su bianco alcune importanti indicazioni.

Visto che alcuni arrivano a Messa e restano amaramente sorpresi perché ancora non sanno… ribadiamo qui alcune novità importanti da conoscere. Sono riprese le celebrazioni con la presenza di fedeli mantenendo la sicurezza anti-contagio per chi vi partecipa. Ciò ha limitato i posti a disposizione: 111 in San Vito e 32 a San Vincenzo. Così abbiamo pensato di aumentare e modificare gli orari delle Messe festive: due al sabato sera (18 e 20) e quattro la domenica (8; 9.45; 11.30; 18) tutte nella chiesa parrocchiale, quella di San Vito. Gli orari sono ad esperimento. Nel senso che potrebbero già dalle prossime domeniche essere cambiati. Infatti, ad esempio, se vediamo che la partecipazione alla Messa delle 20 del sabato sarà ancora di poche unità di persone, da sabato 13 giugno sarà abrogata. Quindi oggi e la prossima domenica testeremo la partecipazione anche alle altre celebrazioni per capire se è il caso di mantenere 2 + 4 Messe o se ridurne il numero con cambio di orario. Per quanti hanno lasciato un’intenzione particolare per cui pregare nelle Messe domenicali, guardino il calendario liturgico apposto in bacheca o consultabile anche sul sito della Parrocchia. Normalmente, le intenzioni del sabato mattina slittano alla Messa delle 18 sempre del sabato. Quelle domenicali di Montesordo delle 9.15 a quella delle 9.45; quelle delle 10.30 a quella delle 11.30. Se qualcuno volesse quindi cambiare orario lo deve comunicare. Cioè per esempio, se uno ha messo un’intenzione per la Messa delle 10.30 ed è slittata in automatico a quella delle 11.30 ma ciò non gli aggrada, lo comunica al parroco e sarà celebrata tranquillamente in altro orario.