Le penne nere piangono Gaspare "Rino" Colombo: aveva 94 anni

Caslino piange la scomparsa di un suo storico alpino. All’età di 94 anni è venuto a mancare Gaspare Colombo, conosciuto da tutti come "Rino Pechel". Residente in paese, era molto noto non solo per aver fatto parte delle Penne nere ma anche per aver preso parte a varie iniziative del Cai.

Punto di riferimento per il gruppo

A ricordare con affetto l’amico Gaspare è Giuliano Vanossi, membro degli Alpini di Caslino: "Noi tutti alpini ricorderemo con affetto Rino. Lui era un caslinese silente, ma sempre disponibile a partecipare alle varie attività, curando soprattutto le diverse iniziative inerenti alla parte storica e culturale del gruppo. Anche se alcuni alpini a causa di diversi impegni spesso non partecipavano alle varie attività del gruppo, Rino non mancava mai. Era presente durante le cerimonie e gli eventi, come ad esempio quelli per celebrare il 25 aprile o il 4 novembre".

Dal carattere era molto tranquillo, "era un uomo molto pacato con il quale non si poteva discutere - prosegue - Misurava le parole e accettava tutte le proposte, però di ognuna voleva capire il senso. All’interno del gruppo, Rino manteneva uno stato di armonia, calma ed equilibrio che secondo me dovrebbe essere presente in ogni gruppo, col fine di lavorare serenamente. Tutto il gruppo degli alpini ricorderà Rino con affetto".

A esprimere cordoglio per l’alpino è anche il sindaco Marco Colombo: "Gaspare è stato una persona molto cordiale, inoltre è stato uno sportivo. Ad esempio partecipava spesso alle passeggiate del Cai, dato che era appassionato di montagna. Noi lo ricorderemo con affetto, grazie anche al suo carattere positivo. Siamo molto vicini alla famiglia".

I funerali dell’alpino verranno celebrati domani, sabato 2 novembre, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Caslino d’Erba. A salutarlo ci saranno tanti amici e conoscenti ma anche la moglie Miranda, le figlie Monica (proprietaria del negozio Qi Bio di Erba), Barbara e Simona e i nipoti.

(nella foto di copertina Rino è il secondo in piedi da sinistra)