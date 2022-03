Le ragazze della Virtus Cermenate vincono sulla Hydra Cassano

Pallavolo

Ottimo risultato nella ventiduesima giornata di serie C.

Le ragazze della Virtus Cermenate vincono contro la Hydra Cassano per 3 a 2.

Virtus Cermenate, pallavolo

Due preziosi punti per Cermenate che, al tiebreak, ha la meglio di Cassano, terza forza del campionato. Primo set equilibrato fino al 6-6, quando le ospiti conquistano un buon break (7-9, 10-14, 12-19). Cermenate non riesce a rientrare nel parziale (16-21, 17-24), lasciando a Cassano la vittoria (20-25). Nel secondo set partono bene le virtussine (5-3, 13-8). Le ospiti accorciano (14-11) ed impattano sul 16-16. Cermenate prova nuovamente lo strappo (19-16), ma Cassano rimonta e si porta avanti di un punto (21-22). La formazione di Curiale non ci sta e prima impatta sul 23-23, poi piazza il break decisivo che le permette di chiudere il parziale 25-23. Il terzo set è tutto di marca gialloblu: 3-1, 10-5, 16-7, 20-9, fino al definitivo 25-12. Più equilibrato il quarto parziale dove le due formazioni lottano punto a punto fino al 9-9. Cermenate conquista un break (12-10, 15-13, 18-15), ma Cassano rientra sul 18-18, allungando fino al 18-21. Le comasche non demordono e rimettono tutto in discussione sul 21-21. Ma il finale sorride alle varesotte che conquistano il parziale 22-25. Pronti via Cermenate si porta subito avanti nel tiebreak (2-0, 4-2). Cassano impatta sul 7-7, ma sono nuovamente le virtussine che riprendono in mano le redini del match allungando (9-7, 12-8) e chiudendo 15-9 il parziale. Coach Curiale commenta così l’importante risultato: “La vittoria di questa sera è frutto di una settimana intensa in allenamento. Le ragazze hanno lavorato molto bene al servizio e in fase break di contrattacco. A parte il primo set, dove ci hanno colte impreparate, a partire dal secondo abbiamo espresso un gioco molto fluido ed ordinato, che ci ha portato a conquistare due punti importanti per la nostra classifica”. Dal prossimo turno di campionato via ai recuperi degli incontri posticipati ad inizio anno causa Covid. Per Cermenate la sfida sarà nuovamente contro Hydra Cassano, sabato 2 aprile 2022 alle ore 21 a Cassano Magnago (VA).

Informazioni partita

22^ Giornata Serie C Femminile - FIPAV Lombardia

VIRTUS CERMENATE 3

HYDRA CASSANO 2

(20-25, 25-23, 25-12, 22-25, 15-9)

VIRTUS CERMENATE: Brenna, Sarubbi 5, Maiocchi 12, Campi 1, Clerici 20, Crepaldi, Mancarella 15, Testoni 1, Castelli L ne, Bollini 9, Ruiu, Castelli G (L1), Schembri (L2). Allenatore: Curiale Alessandro.