Le rubano la borsa, pensionata canturina insegue i malviventi

Con un raggiro le hanno sottratto la borsetta dalla vettura. Ma lei, nel momento in cui se n’è accorta, non ha lasciato che si allontanassero a bordo di un suv. E’ salita sulla sua "Smart"e li ha inseguiti per oltre mezzora, arrivando persino a speronare l’auto in fuga, senza però alla fine riuscire a fermarla.

Rubano la borsa a una pensionata canturina

Certamente del coraggio e anche un pizzico di spregiudicatezza hanno guidato Maria Grazia Buratti, 68 anni, pensionata residente nella frazione canturina di Asnago, martedì scorso, attorno alle 11, quando nel parcheggio del supermercato "Il Gigante" di Vertemate con Minoprio, sulla Statale dei Giovi, è stata derubata con l’inganno della borsetta.

Il racconto

"Mi trovavo nel parcheggio del supermercato - ha raccontato la canturina - Avevo appoggiato la mia borsetta sul seggiolino del passeggero, mi trovavo di fronte alla portiera del conducente e stavo per salire. Però in quel momento mi si è avvicinato un suv nero dell’Audi con i vetri scuri. A bordo c’erano quattro persone, tre uomini e una donna". Con una scusa questi hanno iniziato a parlare con Buratti. "Avevano i finestrini abbassati non completamente e continuavano a muovere in aria i cellulare - ha proseguito - Uno di loro mi ha rivolto la parola e chiesto dove si trovasse un supermercato di Bergamo. La domanda mi ha colta di sorpresa, ma ho risposto comunque che erano un po’ fuori strada e che Bergamo si trovava a una cinquantina di chilometri da lì".

Il modus operandi

Mentre rispondeva educatamente alla domanda che le era stata posta, Buratti si è venuta a trovare tra la sua automobile e il suv. "Così davo le spalle alla mia vettura. Nel momento in cui loro sono ripartiti, io mi sono girata e ho fatto per risalire sulla mia automobile. E’ stato in quel momento che mi sono accorta che non c’era più la borsetta". Mentre rispondeva alla domanda dei passeggeri del suv, uno di questi è infatti sgattaiolato fuori dalla vettura, ha raggiunto la porta dell’automobile, ha sottratto la borsa e poi è risalito sul suv.

