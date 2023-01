Lecco Bellagio: la galleria Melgone chiusa fino a marzo, ma solo di notte

Lecco Bellagio: chiude di notte la galleria Melgone da fine mese sino a marzo. La provincia di Lecco infatti ha disposto la chiusura notturna al transito della Lariana in entrambe le direzioni di marcia nella galleria Melgone dalle 22.30 di lunedì 30 gennaio alle 5.30 di sabato 11 marzo nei soli giorni feriali (da lunedì a venerdì) esclusi sabato, domenica e festivi.

CLICCA QUI PER LEGGERE LORDINANZA INTEGRALE

Il provvedimento riguarda strada provinciale 583, in particolare la galleria Melgone in località Moregallo di Mandello del Lario. La chiusura si rende necessaria per consentire interventi di adeguamento dell’impianto idrico antincendio.

La galleria è stata realizzata oltre 20 anni fa e si trova sotto la competenza della Provincia di Lecco.

Gli impianti presenti nella galleria non sono più adeguati agli standard funzionali e di sicurezza richiesti, mentre altri impianti di sicurezza, oggi necessari, non sono presenti.

Per questo la Provincia di Lecco ha predisposto un importante intervento di adeguamento infrastrutturale e impiantistico della galleria per giungere al completo adeguamento alla normativa e legislazione vigente, oltre che per ottenere le necessarie autorizzazioni dal punto di vista antincendio.

