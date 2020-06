Lega in piazza: folla anche a Como FOTO

Lega in piazza in diverse città italiane.

Folla anche a Como

Questa mattina in oltre 100 piazze italiane è andata in scena la manifestazione della Lega e del centrodestra per il 2 giugno. Una folla si è radunata in modo composto anche a Como, in piazza Cavour. Come si legge sulla pagina Facebook dell’onorevole canturino Nicola Molteni, la manifestazione è stata organizzata per “dare voce a lavoratori, imprese, professionisti, famiglie traditi e abbandonati dal Governo”.