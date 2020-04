L’emergenza sanitaria costringe allo stop anche la Camminata sui sentieri di Davide: la tredicesima edizione dell’iniziativa dedicata alla memoria di Davide Carbone, scomparso nel 2007, come ogni anno programmata per il 2 giugno, non ci sarà.

L’emergenza sanitaria ferma anche la Camminata in memoria di Davide

Da Castelmarte lo hanno annunciato i genitori di Davide, Paola Melotti e Massimo Carbone, organizzatori della manifestazione e fondatori dell’associazione La vita è un dono onlus, nata con l’obiettivo di promuovere e sostenere lo studio di terapie e cure per le persone affette da Acidemia Propionica. “Non avremmo potuto fare diversamente – spiega Paola Melotti – Ovviamente le motivazioni sono legate al divieto di assembramento e di organizzare manifestazioni. Ma non solo: ci è sembrata una forma di rispetto dovuta, in questo momento che stiamo vivendo”.

