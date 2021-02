Leonardo Rigamonti promettente stella del golf. Il 21enne eupiliese è entrato infatti a far parte della Nazionale italiana di questa prestigiosa disciplina sportiva.

Leonardo: campione di golf, è stato convocato in Nazionale

“Per me è un grande onore. Vedere il mio nome a questo livello è davvero una soddisfazione enorme”, spiega con emozione Leonardo.

Una storia di vera passione quella con il golf, nata quasi per caso a 12 anni. “Giocavo a calcio, ma a causa di un problema al ginocchio ho dovuto smettere – racconta – Così ho iniziato a “provare” altri sport. A farmi pensare al golf è stata mia mamma, che giocava e mi ha avvicinato a questa disciplina. Da allora non ho più smesso”.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 27 febbraio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui