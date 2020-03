L’Esercito a Bergamo per trasportare 60 bare alla cremazione VIDEO

Da Bergamo arriva un’immagine desolante e che fa rabbrividire. Una colonna di mezzi dell’Esercito che sfila in città, sono ancora più strazianti. Un vero e proprio corteo funebre immerso nel silenzio di una città rimasta come sospesa.

L’Esercito a Bergamo per trasportare 60 bare alla cremazione

Sui carri, 60 bare, che sono state prelevate dal cimitero Monumentale di Bergamo per essere trasportate fuori città, e in alcuni casi, fuori regione, per la cremazione. A riportarlo è Primatreviglio.it.