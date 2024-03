Letture animate, spettacoli teatrali, giovani artisti e tante sorprese

Letture animate, spettacoli teatrali, arte visiva e chi più ne ha più ne metta: l'assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale di Olgiate Comasco invita piccoli e grandi a una serie di eventi da scoprire.

Il primo appuntamento in occasione della Giornata internazionale della donna

"Si comincia sabato 9 marzo alle 10.30in biblioteca con letture animate un po' particolari - spiega Giuliana Casartelli, responsabile della biblioteca "Sergio Mondo" - L'appuntamento è con "Dalla parte delle bambine", in occasione della Giornata internazionale della donna. Principesse terribili, Biancaneve stanca di "servire" i nani, ragazze con aspirazioni "maschili" . Albi illustrati divertenti e irriverenti per far divertire bambine e bambini in un'occasione particolare".

Minirassegna teatrale per ragazzi

Si proseguirà domenica 10 marzo alle 16, al Medioevo: in cartellone il primo dei due spettacoli della mini rassegna di teatro ragazzi con la compagnia comasca AREA25. Sarà in scena "Cenerentola" spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie. Ingresso gratuito.

"Il respiro dell'arte"

Poi, spazio all'evento "Il respiro dell'arte", in calendario giovedì 14 marzo alle 21. "Si tratta di una serata di arte visiva e musica di giovani artisti e musicisti della zona - dettaglia Casartelli - Una performance con musiche e produzioni artistiche e con la partecipazione straordinaria dell'attrice Laura Negretti che effettuerà le letture dei brani originali. Invitiamo tutti a sostenere i giovani artisti e a passare una sorprendente e piacevole serata in loro compagina con il valore aggiunto delle letture dell'affermata attrice comasca Negretti". Infine, un'anticipazione: il 27 marzo al Medioevo, con inizio alle 16.30, "Uova di cioccolato o uova di gallina?": una divertente animazione di Pasqua con laboratorio a cura dell'associazione "La Lanterna".