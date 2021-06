Letture, merenda e sorprese con la biblioteca comunale

Letture, merenda e sorprese insieme alla biblioteca comunale di Solbiate con Cagno.

Letture animate, costruzione di un burattino e sorprese da scoprire

La biblioteca comunale propone per sabato 12 giugno "Un pomeriggio con il Sig. Rodari" nel parco comunale in località Solbiate (piazza IV Novembre, 5). Si tratta di un'iniziativa divertente e coinvolgente, divisa in due atti. Il primo, alle 14.30, strizza l'occhio ai bimbi dai 5 ai 7 anni: "C'era due volte Alice Cascherina", lettura animata con kit per costruire un burattino che poi potrà essere portato a casa da ognuno dei partecipanti. Il secondo momento, alle 16, è indicato per i bimbi dagli 8 ai 10 anni: "La storia di Atalanta", lettura teatrale a cura di Sara Ghioldi.

Come partecipare: iscrizioni aperte

Per informazioni e per le necessarie iscrizioni - gratuite - contattare la biblioteca al numero telefonico 031-940241 oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica solbiate@ovestcomobiblioteche.it. Oltre alle letture animate è prevista anche la merenda, a cura dell'associazione Pro Concagno.