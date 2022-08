L’ex agente Carlo Volontè fa sognare bimbi e adulti con le sculture nel bosco

C’era una volta un agente della Polizia locale, Carlo Volontè. Ora, dismessa la divisa, c’è un pensionato dalle mani d’oro e dalla fantasia laboriosa, capace di trasformare piante morte in fiabe viventi.

Le sculture di Carlo Volontè fanno sognare

Giancarlo Volontè, agli olgiatesi noto come Carlo, ha lasciato il Comando ormai tre anni fa. Correva l’anno 2019: il 31 maggio fu l’ultima giornata di lavoro per il Comune di Olgiate. Da lì in poi full immersion nella natura e nell’arte di scolpire il legno, come dimostrano le ultime gigantesche opere realizzate per il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate: tra queste, un enorme tafano issato sul tronco di un albero. E’ lo stesso Volontè a invitare a fare due passi, fino all’Osservatorio astronomico tradatese, situato appunto nel verde dell’Ente parco, per dare un’occhiata alle nuove creazioni.

