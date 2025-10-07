Libero dal servizio intercetta i ladri e li fa fermare dai colleghi

Nella tarda serata di domenica 5 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato in stato di libertà per furto tre persone, tutte con precedenti penali. I fatti sono avvenuti a Grandate.

La segnalazione

L’addetto alla sicurezza del centro commerciale Iper di Grandate, ha segnalato telefonicamente alla Stazione Carabinieri di Fino Mornasco un furto di alcolici e altra merce per un valore pari a circa 200 euro da parte di alcuni soggetti che si erano dati alla fuga a bordo di una Mini Cooper grigia con targa elvetica.

L’intervento del brigadiere fuori servizio

Un Brigadiere della Stazione di Fino Mornasco, libero dal servizio, ha individuato il veicolo nel comune di Lurate Caccivio e, senza esitare, ha iniziato a pedinarlo senza perderlo di vista, in attesa dell’arrivo della pattuglia del comando di Fino Mornasco. Raggiunto tempestivamente, hanno intimato l’alt al veicolo il cui conducente ha tentato una manovra pericolosa per sfuggire al controllo, ma il lavoro di squadra ha funzionato ed assieme, colleghi in uniforme ed il brigadiere libero dal servizio, lo hanno bloccato con a bordo i tre soggetti poi denunciati.

Si tratta di A.M., 40’enne di Varese, operaio, E.C., 41’enne del varesotto, disoccupata, O.D.C., 47’enne del varesotto, disoccupato.

La perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno la merce rubata, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario nella persona del direttore dell’ipermercato.