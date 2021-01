Libri scritti e sottolineati e riconsegnati in biblioteca come se nulla fosse: è accaduto a Merone, e più di una volta. A segnalare gli episodi, il bibliotecario Bruno Vergani e Caterina Grasselli, che ha da poco concluso il servizio civile ma prosegue il suo lavoro presso l’ente.

Libri danneggiati in biblioteca a Merone, lo sfogo: “Serve più rispetto”

Lo sfogo. “Ci sorprende soprattutto che a essere maggiormente rovinati con sottolineature, purtroppo non sempre solo a matita, siano i testi universitari. Da uno studente universitario, quindi con una cultura che dovrebbe portarlo più di altri alla consapevolezza che un bene della collettività vada rispettato, non ce lo aspettiamo proprio. Anche solo per il semplice fatto che se tutti facessero così, lui stesso non potrebbe usufruire dei nostri servizi che gli permettono di contenere le spese universitarie. Devo dire che sono molto più rispettosi i bambini!”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 16 gennaio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui