Lieto fine dopo l'appello per il micio Tumi: è tornato a casa

Lieto fine dopo l'appello lanciato a Olgiate Comasco per il micio Tumi: è tornato a casa.

Lieto fine, Tumi è di nuovo a casa

Proprio nella giornata di oggi, giovedì 28 giugno, i proprietari del gatto avevano chiesto aiuto, appellandosi a chiunque potesse aiutarli con segnalazioni utili. E dopo quasi una settimana di attesa, il felino è ricomparso. "Da giovedì sera 22 giugno non rientra a casa a Olgiate Comasco (zona Max Factor) il nostro gatto - la segnalazione inviata ala nostra redazione da Eleonora Bonanomi - Il gatto si chiama Tumi: ha un collarino grigio antipulci e una piccola ferita all'attaccatura della coda dalla parte sinistra. E' socievole e si lascia avvicinare. Per chiunque lo veda o l'abbia visto, vi prego di contattarmi: siamo molto preoccupati, grazie". Neanche a farlo apposta, poche ore dopo la pubblicazione dell'appello, Tumi è tornato dai suoi proprietari.

Proprietari felicissimi

"Il gatto è tornato! Non credo che sia stato un caso che sia successo proprio dopo la pubblicazione dell'appello": questo il commento di chi aveva lanciato la richiesta di aiuto e collaborazione nella ricerca del gatto. Lieto fine, quindi, per il simpatico micio che mancava da casa ormai da sei giorni. E il ringraziamento per la condivisione dell'appello.