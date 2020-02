Liliana Segre al Consiglio regionale della Lombardia FOTO

La senatrice a vita Liliana Segre, oggi, martedì 11 febbraio 2020, è intervenuta nel Consiglio regionale della Lombardia, portando la sua testimonianza di deportata nei campi di sterminio.

Liliana Segre al Consiglio regionale della Lombardia

Invitata dai Presidenti del Consiglio Alessandro Fermi e della Giunta Attilio Fontana, Segre ha prima visitato la mostra dedicata alla Memoria e poi è stata accompagnata in Aula. “Bisogna abbattere l’indifferenza, la noncuranza e il disinteresse che sono alimentati dall’ignoranza della verità e della storia. La Memoria va praticata da noi tutti sempre, non in un unico, per quanto straordinariamente simbolico, giorno all’anno”, ha detto il Presidente del Consiglio Alessandro Fermi, accogliendo la Segre.

“Combattiamo l’odio”

“La mia missione – ha detto la Segre – è combattere l’odio e predicare pace e libertà. Davanti all’orrore della Shoah è più facile credere che non sia accaduto nulla piuttosto che ammettere l’indicibile”. La senatrice a vita ha infine ricevuto in dono un omaggio floreale e il cofanetto con le 12 medaglie rappresentative delle Province lombarde.

(Foto tratte da Consiglio regionale della Lombardia)